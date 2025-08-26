به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار در نشست با سازمان های مردم نهاد این شهرستان به مناسبت هفته دولت، گفت: حدود ۲۰۰ سمن در این شهرستان بر مبنای مسئولیت های اجتماعی خود و با نیات و معیار های خیرخواهانه برای بهبود شرایط اجتماعی، توانمندسازی مردم و ارتقا وضعیت موجود به صورت خودجوش تلاش می کنند که باعث سرافرازی است.

حامد قربانی با بیان اینکه چالش های جامعه با مشارکت سمن ها سریعتر برطرف می شود، تصریح کرد: یکی از راه ها ارجاع کار مردم به خود آنها است که سازمان های مردم نهاد در این زمینه نقش اساسی و مهمی بر عهده دارند.

فرماندار سبزوار گفت: با نقش آفرینی سمن ها اقدامات خوبی در حوزه های مختلف همچون بازآفرینی شهری، اشتغال، دانش آموزی، بهداشت و درمان و توانمندسازی صورت گرفته است که شایسته قدردانی است.

قربانی با تاکید بر لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی در حوزه کمک های معیشتی نیازمندان، افزود: هم اندیشی و همدلی بین بخش خصوصی، مراکز نیکوکاری و خیریه با نهادهای حمایتی کمیته امداد امام و بهزیستی به توسعه عدالت اجتماعی کمک می کند.

وی با اشاره به ظرفیت سمن ها در توسعه شهرستان، تصریح کرد: آمادگی داریم از ظرفیت تخصصی سمن ها در حوزه تصمیمات استفاده کنیم و در این راستا انتظار می رود این نهادها بر مبنای شرح وظایف و در ارتباط با مشکلات مختلف طرح ها و پیشنهادات خود را ارائه تا در کارگروه های تخصصی و اشتغال از آن بهره مند شویم.

قربانی ادامه داد: سمن ها در کنار حفظ روحیه مطالبه گری که منتج به نتیجه می شود از ظرفیت رسانه ها برای معرفی فعالیت ها و اقدامات خود استفاده نمایند.

فرماندار سبزوار گفت: دشمنی استکبار جهانی باری دیگر در قالب جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آشکار شد آنها به دنبال نارضایتی در سطح جامعه بودند اما انسجامی که در حوزه اجتماعی وجود داشت دشمن را در رسیدن به اهدافش ناکام گذاشت.

قربانی افزود: با وجود برقراری آتش بس اما شرایط همچنان غیر پایدار است که در صورت بروز شرایط فوق العاده، انتظار می رود نخبگانی که در حوزه اجتماعی فعالیت دارند با کمک مجموعه دولت مدیریت لازم را در زمینه داشته باشند.

وی تصریح کرد: با وجود برخی کاستی ها و شرایط اقتصادی ناشی از تحریم ها اما دولت چهاردهم نشان داد که اهل باج دادن نیست و ضمن انجام اقدامات خوب برای حفظ امنیت و انسجام اجتماعی مقتدرتر از گذشته پای کار است.

قربانی با اشاره به گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهید رئیسی افزود: این شهدا اسوه پاکدستی، ساده زیستی، دوری از تجمل و مبارزه با اشرافی گری بودند که باید در کنار حفظ این میراث، ضمن پاسخگویی به صورت مستمر برای کاهش مشکلات مردم که ولی نعمتان انقلاب هستند تلاش نماییم.

وی همچنین از خدمات رسانی مردم شهرستان سبزوار به زائران حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در قالب برپایی ۱۵ موکب در دهه پایانی ماه صفر تشکر کرد.