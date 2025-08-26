به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مقدم گفت:به اطلاع تمام خانوار‌های شهری و روستایی استان که از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند نیستند می‌رساند سهمیه نفت سفید این مرحله از یکم شهریور در کارت بانکی سرپرستان خانوار شارژ می‌شود.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان افزود: سهمیه تمام خانوار‌های یک تا ۴ نفره ۴۰۰ لیتر و خانوار‌های ۵ تا ۷ نفره به بالا هم دراین مرحله ۶۰۰ لیتر خواهد بود.

وی اضافه کرد: خانوار‌های این مناطق می‌توانند مقدار سهمیه نفت سفید اعلامی را از یکم شهریور به مدت ۲ ماه تا تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ دریافت کنند.