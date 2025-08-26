تیم فوتسال بهشتی‌ سازه گرگان با نتیجه ۲ بر ۳ بازی را به فولاد زرند ایرانیان واگذار کرد.

شکست تیم فوتسال بهشتی‌ سازه گرگان مقابل فولاد زرند ایرانیان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، در هفته ششم لیگ برتر فوتسال تیم فوتسال بهشتی‌ سازه گرگان با نتیجه ۲ بر ۳ بازی را به فولاد زرند ایرانیان واگذار کرد.



تیم گرگان از ۶ مسابقه ۵ بازی را باخته و یک بازی را برده است و در رده دوازدهم از در جدول چهارده تیمی قرار گرفته است.

