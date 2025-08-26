هفته ششم لیگ برتر فوتسال
شکست تیم فوتسال بهشتی سازه گرگان مقابل فولاد زرند ایرانیان
تیم فوتسال بهشتی سازه گرگان با نتیجه ۲ بر ۳ بازی را به فولاد زرند ایرانیان واگذار کرد.
تیم گرگان از ۶ مسابقه ۵ بازی را باخته و یک بازی را برده است و در رده دوازدهم از در جدول چهارده تیمی قرار گرفته است.
حمید بیغم ، سرمربی گری فولاد زرند ایرانیان و احمد شفیعی سرمربی گری بهشتیسازه گرگان را برعهده دارند.