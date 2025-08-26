پخش زنده
رسالت بسیج اساتید در کشور نگهبانی فکری از اصول و بینش فکری نظام و انقلاب اسلامی در دانشگاه ها است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه مشهد گفت: صیانت بخشی از مبانی و اصول انقلاب اسلامی وظیفه ذاتی و قشری بسیج است که از این مسیر رهبری فکری و باورمندی جامعه را برعهده دارد.
آیت الله سید احمد علم الهدی به وظایف مهم اساتید بسیجی اشاره و افزود: بیشترین آسیب نیز با ضربه زدن به همین مبانی فکری انقلاب صورت میگیرد لذا در صف بندی میان اقشار مختلف بسیج، اساتید بسیجی در صدر جامعه بسیجی دانشگاه و حوزه قرار میگیرند.
وی بر لزوم انعطاف پذیری برنامههای بسیج در جامعه تاکید کرد و ادامه داد: موقعیتی که امروز کشور در مواجهه با تهاجم دشمنان به خود گرفتهایم بسیار بی سابقه و پیچیده است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: نباید تصور کنیم که میتوانیم از تجربیات گذشته به صورت دقیق الگوبرداری کنیم، چرا که هیچ نمونه کاملا مشابهی وجود ندارد که بتواند برای شرایط امروز جامعه ما آموزنده باشد.
علم الهدی همچنین با یادآوری تجربه هشت سال دفاع مقدس افزود: در آن زمان همه با کمترین امکانات بسیج شدیم و در مقابل دشمنی که حمایتهای جهانی را پشت سر خود داشت، مقاومت کردیم و به پیروزی رسیدیم، اما امروز جنگ تنها در جبهه نظامی نیست؛ دشمن با ابزار و ترفندهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و رسانهای، تلاش میکند کشور را تحت فشار قرار دهد.
امام جمعه مشهد گفت: امام خمینی (ره) بر نقش بسیج در همه اقشار تاکید داشتند و ۲ رسالت مهم یعنی صیانت از انقلاب و جلوگیری از نفوذ دشمن در داخل و همچنین حفاظت از اندیشهها، افکار و وابستگیهای انقلابی مردم را مدنظر قرار دادند.
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز گفت: تحریمها موجب تقویت نگاه به درون و رجوع بیشتر جامعه به دانشگاه شد و اکنون دولت نیز بارها از دانشگاهها درخواست کمک برای ارائه راهکار برای رفع مسائل کشور کرده است. با این حال، این همکاری نیازمند تعریف سازوکار مشخص است.
عبدالرضا جوان جعفری افزود: اگر دانشگاهها، به ویژه اساتید بسیجی که دارای دغدغههای ملی، مذهبی و انقلابیاند، پاسخگو نباشند، جامعه به سمت رسانهها و سلبریتیها گرایش پیدا خواهد کرد و علم جای خود را به شبهعلم خواهد داد.
نشست دانش افزایی و توانمندسازی اساتید بسیجی کشور با حضور ۷۰۰ نفر از اساتید سراسر کشور در مجتمع فرهنگی امامت مشهد آغاز شد.
این نشست آموزشی در قالب ۲ دوره و هر دوره با حضور ۳۵۰ نفر از اساتید بسیجی کشور به مدت سه روز برگزار میشود.
پس از ۲ نشست یاد شده، یک دوره تحول در علوم انسانی با حضور ۳۵۰ نفر از اساتید صاحبنظر در حوزه علوم انسانی در قالب ۱۲ کارگروه نیز برگزار میشود و در مجموع هزار و ۵۰ نفر از اساتید در دورههای دانش افزایی حضور خواهند داشت.