رسالت بسیج اساتید در کشور نگهبانی فکری از اصول و بینش فکری نظام و انقلاب اسلامی در دانشگاه ها است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه مشهد گفت: صیانت بخشی از مبانی و اصول انقلاب اسلامی وظیفه ذاتی و قشری بسیج است که از این مسیر رهبری فکری و باورمندی جامعه را برعهده دارد.

آیت الله سید احمد علم الهدی به وظایف مهم اساتید بسیجی اشاره و افزود: بیشترین آسیب نیز با ضربه زدن به همین مبانی فکری انقلاب صورت می‌گیرد بنابراین در صف بندی میان اقشار مختلف بسیج، اساتید بسیجی در صدر جامعه بسیجی دانشگاه و حوزه قرار می‌ گیرند.

وی بر لزوم انعطاف پذیری برنامه‌ های بسیج در جامعه تاکید کرد و ادامه داد: موقعیتی که امروز کشور در مواجهه با تهاجم دشمنان به خود گرفته‌ ایم بسیار بی سابقه و پیچیده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: نباید تصور کنیم که می‌ توانیم از تجربیات گذشته به صورت دقیق الگوبرداری کنیم، چرا که هیچ نمونه کاملا مشابهی وجود ندارد که بتواند برای شرایط امروز جامعه ما آموزنده باشد.

علم الهدی همچنین با یادآوری تجربه هشت سال دفاع مقدس افزود: در آن زمان همه با کمترین امکانات بسیج شدیم و در مقابل دشمنی که حمایت‌ های جهانی را پشت سر خود داشت، مقاومت کردیم و به پیروزی رسیدیم اما امروز جنگ تنها در جبهه نظامی نیست؛ دشمن با ابزار و ترفند‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و رسانه ای تلاش می‌ کند کشور را تحت فشار قرار دهد.

امام جمعه مشهد گفت: امام خمینی (ره) بر نقش بسیج در همه اقشار تاکید داشتند و ۲ رسالت مهم یعنی صیانت از انقلاب و جلوگیری از نفوذ دشمن در داخل و همچنین حفاظت از اندیشه‌ ها، افکار و وابستگی‌ های انقلابی مردم را مدنظر قرار دادند.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز گفت: تحریم‌ ها موجب تقویت نگاه به درون و رجوع بیشتر جامعه به دانشگاه شد و اکنون دولت نیز بار‌ها از دانشگاه‌ ها درخواست کمک برای ارائه راهکار برای رفع مسائل کشور کرده است. با این حال، این همکاری نیازمند تعریف ساز و کار مشخص است.

عبدالرضا جوان جعفری افزود: اگر دانشگاه‌ ها، به ویژه اساتید بسیجی که دارای دغدغه‌ های ملی، مذهبی و انقلابی‌ اند، پاسخگو نباشند، جامعه به سمت رسانه‌ ها و سلبریتی‌ ها گرایش پیدا خواهد کرد و علم جای خود را به شبه‌ علم خواهد داد.

نشست دانش افزایی و توانمندسازی اساتید بسیجی کشور با حضور ۷۰۰ نفر از اساتید سراسر کشور در مجتمع فرهنگی امامت مشهد آغاز شد.

این نشست آموزشی در قالب ۲ دوره و هر دوره با حضور ۳۵۰ نفر از اساتید بسیجی کشور به مدت سه روز برگزار می‌ شود.

پس از ۲ نشست یاد شده، یک دوره تحول در علوم انسانی با حضور ۳۵۰ نفر از اساتید صاحبنظر در حوزه علوم انسانی در قالب ۱۲ کارگروه نیز برگزار می‌ شود و در مجموع هزار و ۵۰ نفر از اساتید در دوره‌ های دانش افزایی حضور خواهند داشت.