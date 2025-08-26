به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی کوهسرخ گفت: عملیات برداشت بادام دیم از سطح ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار و بادام آبی از سطح ۱۲۵۰ هکتار در این شهرستان آغاز شده است.

حجت صفرنژاد با بیان اینکه پپیش بینی می شود بیش از ۱۰۰۰ تن بادام از این میزان سطح زیر کشت برداشت شود؛ افزود: به علت خسارت خشکسالی و سرمازدگی فروردین ماه امسال با کاهش ۵۰ درصدی در تولید این محصول رو‌ به‌ رو بوده‌ ایم.

وی ادامه داد: پیش از این متوسط برداشت از هر هکتار بادام آبی حدود ۶۰۰ کیلوگرم و بادام دیم حدود ۱۰۰ کیلو گرم بادام خشک بوده است اما در سال جاری با کاهش ۵۰ درصدی عملکرد مواجه بودیم و تنها راه جلوگیری از بین رفتن و نجات بادامستان‌ های موجود کوهسرخ تخصیص اعتبارات مورد نیاز و توجه ویژه مسئولان است.

صفرنژاد خاطرنشان کرد: درخت بادام قابلیت خوبی به منظور غرس در اراضی شیب دار و کشت بصورت دیم را دارا است و یکی از درختان کم آب طلب است که از نظر اقتصادی می‌ تواند در معیشت و درآمد کشاورزان تحول ایجاد کند.

وی اظهار داشت محصول بادام با توجه به عمر طولانی و سازگاری بالا با شرایط کم آبی، تنوع ارقام زیادی از جمله ارقام محلی، سنگی، شمشیری و گرد و ارقام جدید از جمله شکوفه و تونو را دارد.