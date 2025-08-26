به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: این طرح‌ها شامل توسعه شبکه فیبر نوری به طول ۲۰۰ کیلومتر، احداث و راه‌اندازی ۲۱ سایت جدید همراه اول، ارتقاء تکنولوژی در ۴۰ سایت موجود همراه اول، توسعه شبکه انتقال با ایجاد ۲ لینک رادیویی، نوسازی سیستم‌های پاور در ۲۶ مرکز مخابراتی پرظرفیت و کم‌ظرفیت، ایجاد ۱۸ هزار و ۱۲۷ پورت جدید دیتا برای مشترکان باند پهن، توسعه ۱۰ دستگاه OLT و راه‌اندازی ۱۴ کافوی نوری جدید در سطح استان است.

رحیم فلاح زاده با اشاره به اینکه این طرح‌ها با هدف افزایش ظرفیت، پایداری و کیفیت شبکه‌های ارتباطی استان اجرا شده و تمام مناطق شهری و روستایی از مزایای آن بهره‌مند خواهد شد، ادامه داد: مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای اجرای این پروژه‌ها از هفته دولت سال گذشته تا هفته دولت امسال، بالغ بر ۴ هزار و ۵۸۹ میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده عزم جدی مخابرات منطقه خوزستان برای توسعه پایدار ارتباطات در سطح استان است.