به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سبزوار گفت: همزمان با هفته دولت، بصورت متمرکز در روستای دولت آباد سبزوار از طرح های آسفالت مناطق روستایی با هزینه بیش از ۸ میلیارد تومان با مشارکت بنیاد مسکن و دهیاری روستاهای بخش مرکزی بهره برداری شد.

شامکانی افزود: همچنین اجرای جدول گذاری، کانیو، زیرسازی آسفالت و ساماندهی پارک ها با هزینه ای به مبلغ ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان توسط دهیاری ها با هدف تسهیل در رفت و آمد ساکنان روستایی انجام شده است.

وی گفت: این طرح ها در روستاهای جلین به مساحت ۵۱۲۰ متر مربع، کهنه آب به مساحت ۴۵۰۰ متر مربع، خسروجرد به مساحت ۳۸۵۹ متر مربع، دولت آباد به مساحت ۳۸۵۰ متر مربع، حارث آباد به مساحت ۲۸۰۲ مترمربع، حسین آباد به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع، ابارش به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع، عشرت آباد به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع و کلاته آقازاده به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع اجرا شد و به بهره برداری رسید.

بهره برداری از طرح های مدیریت مخابرات سبزوار در هفته دولت

همزمان با هفته دولت، با حضور آذری مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان رضوی، اعضای شورای تامین شهرستان و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان، طرح های مدیریت مخابرات شهرستان به بهره برداری رسید.

مدیر مخابرات سبزوار گفت: این طرح ها شامل احداث ۳ سایت جدید همراه اول، ارتقای فناوری ۲ سایت همراه اول، توسعه ۳۸۱ پورت مشترکان تلفن ثابت، توسعه ۳۲ پورت مشترکان باندپهن و توسعه ۱۱۹۱۶ متر فیبر نوری در سطح شهرستان سبزوار با اعتبار ۳۸/۹ میلیارد تومان است که بصورت متمرکز در محل سالن کنفرانس مخابرات شهرستان مورد بهره برداری قرار گرفت.

افتتاح چهاردهمین اداره امور آب منطقه‌ ای خراسان در جوین

مدیرعامل آب منطقه‌ ای خراسان رضوی گفت: کاهش بارندگی بر جریان‌ های سطحی و ورودی به مخازن سدها اثر مستقیم گذاشته و موجب کاهش یا حتی صفر شدن روان‌ آب‌ ها و در نهایت افت شدید تغذیه آبخوان‌ ها شده است.

محمدعلی نعمت‌ نژاد افزود: دشت جوین از جمله دشت‌ های ممنوعه و بحرانی استان است که از اوایل انقلاب با بر هم خوردن تعادل تغذیه و تخلیه آبخوان، ممنوعه اعلام شده و این وضعیت به دلیل برداشت‌ های بی‌ رویه از طریق چاه‌ های مجاز و غیرمجاز ادامه یافته است.

وی با اشاره به نصب لوازم اندازه‌گیری هوشمند برداشت آب بر روی بیش از ۹۶ درصد چاه‌ های مجاز کشاورزی در استان گفت: کنترل هوشمند و حجمی برداشت از آبخوان‌ ها درحال اجرا است و با این اقدامات می‌ توان بهره‌ برداری منابع زیرزمینی را مطابق پروانه و مجوزها تنظیم کرد.

نعمت نژاد تصریح کرد: برای عبور از بحران آب، اصلاح الگوی کشت، توسعه سیستم‌های بهینه آبیاری و رعایت سقف برداشت از منابع آب زیرزمینی ضروری است تا هم درآمد و اشتغال کشاورزان حفظ شود و هم ذخیره‌ای برای آبخوان‌ها و نسل آینده باقی بماند.

مدیرعامل آب منطقه‌ای خراسان رضوی توضیح داد: با مشارکت کشاورزان و تشکل‌های کشاورزی نصب لوازم اندازه‌گیری آب انجام شده و بهره‌ برداران به اهمیت مدیریت برداشت آب واقف شده‌اند. همچنین بر اساس مصوبه شورای عالی آب، حداکثر ۷۵ درصد آب تجدیدپذیر در استان مجاز به برداشت است و برنامه‌ ریزی شده تا با اصلاح پروانه‌ ها و پایش‌ های میدانی به این رقم دست یابیم.

وی همچنین با اشاره به افتتاح چهاردهمین اداره امور آب منطقه‌ای استان در شهرستان جوین بیان کرد: خدمات‌رسانی به مردم با استقرار این اداره بهبود یافته و با مدیریت یکپارچه در حوزه‌ های آبریز دشت جوین، پاسخگویی به متقاضیان و مدیریت بحران‌ ها تسهیل خواهد شد.