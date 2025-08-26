تیم‌های فوتسال سن ایچ ساوه و پالایش نفت شازند مغلوب حریفان شدند و شهرداری در ساوه به تساوی رضایت داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور ، شهرداری در ساوه با تیم بالا نشین فولاد هرمزگان به تساوی بدون گل رضایت داد، سن ایچ ساوه در دیداری بیرون از خانه ۲ یک مغلوب مس سونگون شد و پالایش نفت امام خمینی شازند نیز با یک گل به گهر زمین سیرجان باخت.

بدین ترتیب سن ایچ ساوه به لطف اندوخته های قبلی و با همان ۱۰ امتیاز قبلی در خانه چهارم جدول باقی ماند، شهرداری ساوه با ۶ امتیاز در خانه هشتم جای گرفت و دیگر نماینده فوتسال استان، پالایش نفت امام خمینی شازند با همان ۵ امتیاز قبلی دهم شد.

در هفته هفتم این رقابت‌ها سه‌شنبه ۱۱ شهریور سن ایچ در ساوه از پالایش نفت بندرعباس پذیرایی می‌کند، شهرداری ساوه میهمان پردیس قزوین است و پالایش نفت امام خمینی شازند میزبان پالایش نفت اصفهان خواهد بود.