افتتاح نخستین کشتارگاه صنعتی طیور غرب کشور در کوهدشت
همزمان با هفته دولت کشتارگاه صنعتی طیور طرهان با ظرفیت کشتار ۶ هزار قطعه در ساعت و ذخیرهسازی ۵۰۰ تن، در بخش «گل گل» کوهدشت به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
استاندار لرستان در سفر به کوهدشت و مراسم افتتاح نخستین کشتارگاه صنعتی طیور غرب کشور در کوهدشت گفت: ظرفیت کشتار این مجموعه با سرمایه گذاری سه هزار میلیارد ریال ۶ هزار قطعه در ساعت است و امکان ذخیرهسازی پیشسرد به میزان ۵۰۰ تن در ۲ خط کشتار را دارد.
سید سعید شاهرخی افزود: این طرح در زمینی به مساحت ۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع اجرا شده و زمینه اشتغال مستقیم ۷۰ نفر را در کوهدشت فراهم کرده است.
به گفته وی، این واحد صنعتی سومین کشتارگاه دارای درجه A+ در کشور و نخستین کشتارگاه در غرب ایران به شمار میرود که موقعیت آن با دسترسی مناسب به مسیرهای ارتباطی استانهای ایلام، کرمانشاه و خوزستان، امتیاز ویژهای در تامین نیاز بازار دارد.
وی ادامه داد: صنعت مرغداری یکی از صنایع پویا در کشور است و این طرح نیز بخشی از زنجیره تولید گوشت مرغ در لرستان محسوب میشود.
استاندار لرستان ادامه داد: هماکنون هفت کشتارگاه صنعتی مرغ در استان فعال است که با افتتاح این واحد به هشت مورد افزایش یافتهاند و ظرفیت کشتار طیور در استان نیز از ۱۴ هزار قطعه در ساعت به ۲۰ هزار قطعه ارتقا یافته است.
به گفته شاهرخی، این کشتارگاه از فناوری روز برخوردار بوده و دارای چیلینگ روم (سامانه سرمایشی) به وسعت یکهزار و ۲۰۰ متر است، هیچگونه پسماندی ندارد و مجهز به تصفیهخانه و دیگ پخت میباشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: هم اکنون ۸۰۰ واحد مرغ تخمگذار در استان فعال است که در هر دوره ۴۰۰ واحد زیر بار میرود و در مجموع ۴۸ میلیون قطعهریزی در لرستان انجام میشود.
استاندار لرستان در ادامه در شورای اداری شهرستان کوهدشت گفت: ۶ طرح پیشران، ۲۵ طرح عمرانی و ۲۳ طرح اقتصادی در برنامه توسعه استان برای کوهدشت در دست اجراست و پیشبینی میشود تا پایان سال جاری حدود ۶ همت سرمایهگذاری دولتی و خصوصی انجام شده و سالانه هزار و ۸۰۰ فرصت شغلی برای مردم این شهرستان ایجاد شود.
سید سعید شاهرخی درباره وضعیت آب کشاورزی کوهدشت نیز اظهار کرد: تکمیل سد معشوره مطالبهای استانی و یکی از محوریترین پیگیریهای ما در تهران است که تاکنون پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به این پروژه اختصاص یافته و از طریق تامین مالی و مولدسازی داراییها به دنبال اعتبار برای تکمیل آن هستیم.
وی خاطرنشان کرد: اجرای سد معشوره و شبکه آبیاری آن برای ارتقای درآمد مردم ضروری است و نباید مانند ۲۰ سال گذشته با کندی پیش برود، این سد باید به مطالبهای ملی و استانی تبدیل شود، چراکه رقابت شدیدی در زمینه تخصیص منابع آبی کشور وجود دارد.
شاهرخی همچنین به موضوع گردشگری اشاره کرد و گفت: ثبت جهانی دره شیرز به عنوان یکی از ظرفیتهای ارزشمند استان در دست پیگیری است و ساماندهی این منطقه با همکاری دستگاههای ذیربط انجام خواهد شد.