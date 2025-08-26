سه مخزن تیپ سنگین صنایع پلیمر ساخته شده در شرکت آذرآب اراک راهی بزرگترین ذخایر گاز طبیعی و سومین میدان نفتی قابل استحصال جهان شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مخازن سنگین تولید پلیمر راهی کهگیلویه و بویراحمد شد.

سه مخزن تیپ سنگین صنایع پلیمر ساخته شده در شرکت آذرآب اراک راهی بزرگترین ذخایر گاز طبیعی و سومین میدان نفتی قابل استحصال جهان در جنوب استان کهگیلویه و بویراحمد شدند.

این مخازن سنگین تحت فشار در راستای حمایت از تولید ملی، موفق به طراحی، ساخته و ارسال شد.

به گفته فرید مرندی مدیر این پروژه، مخازن به صورت تجمیعی وزنی بالغ بر ۳۰۰ تن دارند و با حداکثر طول ۱۷ متر و قطر ۷ متر، در زمره تجهیزات کلیدی نصب واحد‌های پایین‌دستی قرار گرفته‌اند.

وی افزد: ساخت و نصب این تجهیزات علاوه بر تسریع روند اجرایی پروژه، موجب پیشرفت چشمگیر در بخش نصب واحد‌های پایین‌دستی و افزایش رضایت کارفرما شده است.

به گفته‌ی قربانی معاون پروژه‌های نفت و گار شرکت آذرآب، قرارداد صنایع پلیمر گچساران در کهگیلویه و بویراحمد شامل ساخت مخازن تحت فشار، مبدل‌های حرارتی دوپوسته و برج‌های فرآیندی است که اجرای آن صرفه‌جویی ارزی معادل ۹ میلیون دلار برای کشور به همراه داشته و نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات ایفا می‌کند.

وی افزود: این موفقیت، بیانگر توانمندی مهندسین و کارگران شرکت صنایع آذرآب در ساخت تجهیزات سنگین و راهبردی بوده و نشان می‌دهد که اعتماد به ظرفیت‌های داخلی می‌تواند دستاورد‌های ارزشمندی به همراه داشته باشد.

جنوب غرب استان کهگیلویه و بویراحمد دارای میادین بزرگ نفت و گاز قرار دارد و بزرگترین ذخایر گاز طبیعی و سومین میدان نفتی قابل استحصال جهان در این منطقه قرار دارد.