به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مخازن سنگین تولید پلیمر راهی کهگیلویه و بویراحمد شد.
سه مخزن تیپ سنگین صنایع پلیمر ساخته شده در شرکت آذرآب اراک راهی بزرگترین ذخایر گاز طبیعی و سومین میدان نفتی قابل استحصال جهان در جنوب استان کهگیلویه و بویراحمد شدند.
این مخازن سنگین تحت فشار در راستای حمایت از تولید ملی، موفق به طراحی، ساخته و ارسال شد.
به گفته فرید مرندی مدیر این پروژه، مخازن به صورت تجمیعی وزنی بالغ بر ۳۰۰ تن دارند و با حداکثر طول ۱۷ متر و قطر ۷ متر، در زمره تجهیزات کلیدی نصب واحدهای پاییندستی قرار گرفتهاند.
وی افزد: ساخت و نصب این تجهیزات علاوه بر تسریع روند اجرایی پروژه، موجب پیشرفت چشمگیر در بخش نصب واحدهای پاییندستی و افزایش رضایت کارفرما شده است.
به گفتهی قربانی معاون پروژههای نفت و گار شرکت آذرآب، قرارداد صنایع پلیمر گچساران در کهگیلویه و بویراحمد شامل ساخت مخازن تحت فشار، مبدلهای حرارتی دوپوسته و برجهای فرآیندی است که اجرای آن صرفهجویی ارزی معادل ۹ میلیون دلار برای کشور به همراه داشته و نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات ایفا میکند.
وی افزود: این موفقیت، بیانگر توانمندی مهندسین و کارگران شرکت صنایع آذرآب در ساخت تجهیزات سنگین و راهبردی بوده و نشان میدهد که اعتماد به ظرفیتهای داخلی میتواند دستاوردهای ارزشمندی به همراه داشته باشد.
جنوب غرب استان کهگیلویه و بویراحمد دارای میادین بزرگ نفت و گاز قرار دارد و بزرگترین ذخایر گاز طبیعی و سومین میدان نفتی قابل استحصال جهان در این منطقه قرار دارد.