رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از محاسبه ۱۰۰ درصد سامانه ای مالیات حوزه املاک و مستغلات و بدون مداخلات نیروی انسانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمدهادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی عصر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: اگر قانون مالیات بر سوداگری به درستی تبیین نشود ممکن است مردم را نگران کند.
وی ادامه داد: راهبرد جدید سازمان مالیاتی بهبود فرآیند مالیاتسِتانی است چگونگی وصول منابع برای ما اهمیت زیادی دارد به همکارانمان هم تذکرات لازم را در این خصوص دادهایم تا فرآیندهای اخذ مالیات در راستای بهبود فضای کسب و کار اصلاح شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: رویکرد کلی ما در اصلاح فرایند سیستمی کردن آن بود در گذشته الکترونیکی کردن فرآیند اخذ مالیات محدود به ارسال مدارک بود، اما الان تشخیص مالیات هم سیستمی شده است و دیگر مامور مالیاتی دخالتی ندارد در روش گذشته بارها اتفاق افتاده بود که برداشت دو نفر از یک ماده قانونی متفاوت بود؛ الان به این موضوع رسیدهایم که تعیین مالیات را هم سیستمی کردهایم و دیگر نیروی انسانی مالیات را تعیین نمیکند و معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی را راهاندازی کردهایم که ذیل آن دفتر حسابرسی سیستمی ایجاد شده است.
وی افزود: این اتفاقات منجر به این شده است که نسبت به حتی یکی دو سال قبل به شدت محاسبات سیستمی مالیات و مداخلات انسانی به شدت کاهش یابد مثلا در محاسبات مالیات بر املاک به صورت ۱۰۰ درصد سیستمی عمل میکنیم. در زمینه مالیات مشاغل هم بخش اعظمی در قالب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین تکلیف میکنیم.
تنها سه درصد از اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مودیان بررسی میشود
سبحانیان در خصوص اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده با اجرای قانون سامانه مؤدیان تنها ۳ درصد را بررسی میکنیم و مابقی به صورت سیستمی محاسبه و وصول میشود یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی این است که فضای اقتصادی برای آنها پیشبینیپذیر شود در حوزه مالیات هم همین است و باید فرآیندهای مالیاتی پیشبینی پذیر شود قریب به ۹.۵ میلیون نفر از میان ۱۲.۴ میلیون مودی مالیاتی، نرخ مالیات آنها صفر شده است.
سبحانیان گفت: برای محاسبه مالیات اصناف و مشاغل که ۱۲.۴ میلیون نفر هستند به جای دریافت اظهارنامه دستی سراغ اظهارنامه مقطوع به صورت سیستمی و تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم رفتیم رقم حداقل فروش برای تعیین مالیات مقطوع اصناف در قانون بودجه امسال ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: برای مؤدیان اظهارنامه پیشفرض طراحی کردیم و اگر مؤدیان این اظهارنامه را تایید کنند دیگر بررسی نمیشود و همان ملاک خواهد بود، اما اگر تایید نشود به سراغ بررسی دفاتر حسابداری آنها میرویم.
وی یادآور شد: سال گذشته برای مؤدیان کوچکتر اظهارنامه پیشفرض اجرا شد و امسال برای بخش بزرگتری این روند اجرایی میشود که اگر فروش دو سال گذشته آنها بالای ۳۰ میلیارد تومان باشد اظهارنامه پیشفرض اعمال میشود.
سبحانیان درباره تحقق منابع پیشبینی شده در قانون بودجه امسال گفت: برنامهریزی لازم برای دسترسی به ۱۸۲۰ همت منابع مالیاتی مندرج در قانون بودجه انجام شده است.
وی افزود: ما هیچگاه نشده که بابت اعتراض یک صنف از مالیات عقبنشینی کنیم مثلا درباره اعتراض صنف طلا فروشان در سال گذشته به خاطر الزام به ثبت اطلاعات در سامانهای بود و طلا فروشان به اشتباه این الزام را به مالیات ارتباط میدادند. حتی موارد یا نهادهایی بوده که در گذشته به دلیل ملاحظاتی سراغ آنها نمیرفتند ولی ما سراغ آنها رفتیم و اطلاعات آنها را گرفتیم و مالیاتسِتانی در حال انجام است.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: شخص رییسجمهور هم در خصوص عدالت مالیاتی اصرار ویژهای دارد و با سازمان مالیاتی همراه است هیچگاه به ما گفته نشده از نهادی مالیات نگیریم حتی سراغ برخی نهادهای مقدس و امور خیریه رفتیم و مالیات گرفتیم.
برای مالیات صفر، باید از نهادهای مربوطه مجوز فعالیت داشته باشید
محمد برزگری سرپرست معاونت هوشمندسازی سازمان امور مالیاتی نیز در این نشست اظهار داشت: سال گذشته برای بالغ بر یک میلیون صاحب مشاغل اظهارنامه پیشفرض صادر کردیم امسال برآورد ما این است که برای بخش قابل توجهی از ۱۲.۴ میلیون صاحبان مشاغلی که داریم مالیات مقطوع ذیل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم صادر کنیم و برای تعداد کمی هم مالیات پیشفرض صادر کنیم.
وی ادامه داد: از سال گذشته یک تغییر در نحوه محاسبه مالیات صاحبان مشاغل دادهایم که هزینه اجارهبهای محل کسب و کار را برای مشاغلی که در درایه خود مستاجر بودن را اعلام کرده باشند از مجموع مالیات متعلقه کسر میکنیم.
برزگری درباره شخصیتهای حقوقی معاف از مالیات گفت: امسال اعلام کردهایم باید برای شخصیتهای دارای معافیت مانند فعالیتهای فرهنگی هنری باید اظهارنامه مالیاتی پر کنند، اما با نرخ صفر محاسبه میشود به این شرط که دارای مجوز فعالیت از نهادهای مربوطه باشند.
وی خاطرنشان کرد: اینکه بتوانیم کاری کنیم که فرار مالیاتی به صفر برسد، امکانپذیر نیست؛ اگر مودی با ما همراهی کند میتوانیم فرایندها را سیستمی حل کنیم، اما اگر مودی همراهی نکند مجبوریم تشخیص مالیات را به سمت نیروی انسانی ببریم.
برزگری یادآور شد: ۲۵ درصد مؤدیان به سامانه رستا مراجعه و اطلاعات را درج کردهاند در حال سوق محاسباتمان به سمت بهینه شدن است.