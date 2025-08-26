به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان شوشتر گفت: پل کابلی شهید بهرامی شوشتر، واقع در محور کنارگذر این شهرستان از فردا پنجم لغایت ۲۵ شهریور ماه به دلیل انجام تعمیرات و بهسازی مسدود خواهد بود.

مالک تقی پور با اشاره به اینکه محور جایگزین برای رفت و آمد خودروها، جاده اندیمشک- دزفول- اهواز است و رانندگان می‌توانند از این محور استفاده کنند، اظهار کرد: رانندگان پیش از سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت پل می‌توانند با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.

خوزستان ۱۸ هزار و ۵۵۸ کیلومتر راه دارد که ۱۲ هزار و ۴۲۲ کیلومتر آن راه روستایی است.