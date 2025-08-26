به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته پلدختر با ۴۶ و الشتر با ۱۳ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین شهر‌های استان بودند.



زینب اکبری افزود: دمای هوا خرم آباد مرکز استان نیز بین ۴۴ و ۲۱ درجه سانتی گراد در نوسان بود.



به گفته کارشناس هواشناسی لرستان جو آرام همراه با فزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل ملاحظه و ماندگاری هوای گرم تا ۴۸ ساعت آینده برای آسمان لرستان پیش بینی شده است.



صرفه جویی در مصرف برق و آب در این مدت به هم استانی‌ها توصیه شده است.



