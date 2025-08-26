به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در آیین گرامیداشت «روز پزشک» که با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و جمعی از مسئولان وزارت بهداشت و معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار شد؛ توافق‌نامه سه‌جانبه همکاری میان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و شرکت دانش‌بنیان توسعه فناوری پلاسما با نظر به اهمیت توسعه فناوری‌های نوین در حوزه سلامت و ضرورت ارتقای جایگاه کشور در عرصه پلاسماپزشکی به امضا رسید.

هدف این توافق‌نامه، توسعه و اجرای طرح‌های پژوهشی و بالینی گسترده و چند مرکزی در حوزه پلاسماپزشکی و پذیرش این فناوری در پروتکل‌های رسمی درمانی کشور است؛ طرح‌هایی که می‌توانند نقش موثری در درمان بیماری‌های صعب‌العلاج، ارتقای خدمات سلامت و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته پزشکی ایفا کنند.

این توافق‌نامه نمادی از هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه کشور بوده و سرآغاز حرکتی ملی برای گسترش فناوری‌های نوین در حوزه پزشکی خواهد بود.

این توافق‌نامه در حضور محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران به امضای مهدیه بختیاری مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان توسعه فناوری پلاسما، سعید سرکار رییس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و شاهین آخوندزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید.