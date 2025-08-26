به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به مناسبت هفته دولت، سیلوی ۲۰ هزار تنی شهرستان شوش با ظرفیت اشتغال‌زایی مستقیم برای ۱۰ نفر، با حضور غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، افتتاح شد.

گل‌محمدی در این مراسم ضمن ابلاغ سلام وزیر جهاد کشاورزی و تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، بر اهمیت نقش بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور تأکید کرد و گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه ثابت شد که امنیت غذایی، پشتوانه امنیت ملی است و اگر تلاش‌های صادقانه کشاورزان و پشتیبانی دولت و وزارت جهاد کشاورزی که مسئول تأمین و پاسدار امنیت غذایی کشور هستند نبود، دشمن خواب‌های بدتری برای ملت ایران دیده بود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه خوزستان در تولید محصولات کشاورزی افزود: استان خوزستان قطب تولید محصولات کشاورزی کشور است و باید با بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های نوین، سطح کمی و کیفی تولید را ارتقا دهیم. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز در تکمیل این زنجیره و پشتیبانی علمی و فناورانه از تولیدکنندگان نقش‌آفرین خواهد بود.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تأکید بر جایگاه معنوی منطقه فتح‌المبین که یادآور رشادت‌های شهدا و ایثارگران دفاع مقدس است، خاطرنشان کرد: امروز کشاورزی نیز در امتداد همان مسیر ایثار، برای تحقق امنیت غذایی پایدار کشور تلاش می‌کند.

در پایان این مراسم، معاون وزیر جهاد کشاورزی به پرسش‌های کشاورزان منطقه پاسخ داد و اعلام کرد که موضوعات و دغدغه‌های مطرح‌شده در مرکز به‌طور ویژه پیگیری خواهد شد.