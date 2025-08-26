زمین چمن مصنوعی در خیابان بصیرت پردیسان قم با اعتبار ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، زمین چمن مصنوعی به مساحت ۲۴۵۶ متر مربع در خیابان بصیرت پردیسان قم به همت اداره کل ورزش و جوانان قم امروز افتتاح شد و در اختیار علاقه‌مندان به ورزش قرار گرفت.

این زمین چمن به مساحت ۲۴۵۶ متر مربع است که با اعتبار ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و از محل اعتبارات ملی اداره کل ورزش و جوانان استان قم ساخته شده است

این زمین چمن با هدف افزایش سرانه ورزشی در منطقه پردیسان و در مدت شش ماه ساخته شده است.