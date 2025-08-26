انتصاب سرپرست دانشگاه جامع علمیکاربردی لرستان
«حجتالله یونسی» بهعنوان سرپرست دانشگاه جامع علمیکاربردی لرستان منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، «محمدعلی اکبری» رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی کشور طی حکمی «حجتالله یونسی» را بهعنوان سرپرست دانشگاه جامع علمیکاربردی لرستان منصوب کرد.
«یونسی» عضو هیئتعلمی دانشگاه لرستان با مرتبه دانشیار بوده و از سوابق وی میتوان به معاون دانشجویی و مدیرکل اداره آموزش دانشگاه لرستان اشاره کرد.
همچنین طی نامه جداگانهای، رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی از خدمات «محمدرضا جعفری» رئیس قبلی این دانشگاه در لرستان تشکر و قدردانی کرد.
«محمدرضا جعفری»، از تیر ۱۴۰۱ تاکنون عهدهدار این مسئولیت بود.