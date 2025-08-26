پخش زنده
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: استفاده از آبهای غیرمتعارف، تصفیه فاضلابهای صنعتی و خانگی و بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر از اولویتهای دولت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما شینا انصاری در شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به چالشهای جدی ناشی از بحران آب و ناترازی انرژی در کشور، گفت: غفلتهای گذشته در حوزه محیطزیست، امروز ما را با مشکلات بزرگی مواجه کرده است.
وی از آغاز طرح محیطزیستی جدیدی با مشارکت بخش خصوصی خبر داد که میتواند الگویی موفق در توسعه پایدار و جلب مشارکت جوامع محلی باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر اهمیت حضور مردم و ذینفعان در فرآیندهای حفاظتی تأکید کرد و افزود: این مشارکت میتواند در کاهش آلودگیها، جلوگیری از آتشسوزی جنگلها و حفظ گونههای گیاهی و جانوری نقش مؤثری ایفا کند.
انصاری همچنین به ضرورت هوشمندسازی پایشهای محیطزیستی و استفاده از فناوریهای نوین اشاره کرد و گفت: با تقویت زیرساختها و همکاری همه بخشها، امیدواریم بتوانیم میراث طبیعی کشور را برای نسلهای آینده حفظ کنیم.