تأکید بازرس کل لرستان بر تعیین تکلیف کالاهای اموال تملیکی
بازرس کل لرستان بر ضرورت تعیین تکلیف کالاهای سنواتی و سریع افساد موجود در انبارهای اموال تملیکی این استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، بازرس کل لرستان در جریان بازدید از انبارهای اداره کل جمعآوری و فروش اموال تملیکی لرستان ضمن رصد نتیجه اقدامات و تأکیدات صورتگرفته به بررسی وضعیت کالاهای مانده سنواتی و راهکارهای عملی برای رفع این چالش پرداخت و خواستار انجام اقدامات ضروری و اهتمام ویژه برای تعیین تکلیف کالاهای سنواتی و سریعالفساد شد.
حمزه رضایی با اشاره به اهمیت ساماندهی بهتر و مطلوبتر در امر نگهداری و انجام بهموقع مراحل قانونی مربوطه برای تعیین تکلیف نهایی کالاهای وارده از لحظه ورود به انبارها تا لحظه خروج و تحویل، بر لزوم تفکیک کالاهای فسادپذیر و دارای تاریخ انقضا از سایر کالاها و اولویتبندی به تعیین تکلیف آنها تأکید کرد.
بازرس کل لرستان، اظهار کرد: باتوجهبه بررسی صورتگرفته و حجم بالای کالاهای وارده و موجود در انبارهای مورد بازدید، باید ترتیبی اتخاذ شود که دراسرعوقت اقدامات قانونی لازم و مراحل معرفی به مراجع و محاکم قضایی ذیربط انجام و با پیگیری و تعامل بیشتر با شعب رسیدگیکننده، آرا نهایی مربوطه برای طی سایر مراحل از جمله مراحل مربوط به فروش و خروج انبار، برای جلوگیری از تخریب و صدمه به اموال و بیتالمال صورت پذیرد.
بنابراین گزارش، در جریان این بازدید، مشکلات عمدهای در حوزه نگهداری کالاها که مدت زیادی از توقیف آنها گذشته بود در اموال تملیکی مشاهده شد که بازرس کل استان بر ضرورت تعیین تکلیف سریع کالاها تأکید کرد و همچنین خواستار ارزشگذاری واقعی و دقیق کالاها باتوجهبه شرایط بازار شد.
در این راستا باتوجهبه دستور بازرس کل استان لرستان مقرر شد که بهمنظور پیگیری و حصول نتیجه مطلوب، موضوعات در قالب مکاتبات و نظارت مستمر در دستور کارگروه امور اقتصادی بازرسی کل استان قرار گیرد.