به مناسبت هفته دولت، دو واحد تولیدی پوشاک و تجهیزات آشپزخانه در شهرستان دورود به بهره‌برداری رسید.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرماندار دورود گفت: در سومین روز از هفته دولت، واحد تولیدی پوشاک نگین دوخت پارسا در زمینی به مساحت ۲۵۰ مترمربع و با ۳۰ دستگاه چرخ خیاطی در دورود راه‌اندازی شد.

علیرضا بیرانوند افزود: این واحد هم اکنون زمینه اشتغال ۲۰ نفر را فراهم کرده و ظرفیت تولید سالانه آن ۳۶ هزار دست انواع پوشاک است که با حمایت‌های آتی به ۸۰ هزار دست و اشتغال ۸۰ نفر افزایش خواهد یافت.

به گفته وی همچنین واحد تولیدی اکسسوری و تجهیزات آشپزخانه در زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع افتتاح شد که هم‌اکنون برای ۱۶ نفر اشتغال ایجاد کرده و ظرفیت تولید سالانه آن ۷ هزار عدد انواع اکسسوری و تجهیزات آشپزخانه است.

فرماندار دورود گفت: افتتاح این طرح‌ها با هدف حمایت از تولید داخلی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و توسعه صنعتی شهرستان دورود انجام گرفته و گامی مهم در جهت رونق اقتصادی منطقه محسوب می‌شود.