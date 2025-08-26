امام جمعه تبریز با اشاره به اهمیت ثبات در بازار محصولات کشاورزی و دامی، ضرورت نظارت دقیق و هوشمند بر روند عرضه و قیمت‌گذاری را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری اصل در دیدار با مشاور اقتصادی در امور کشاورزی مشاور رئیس‌جمهور با تقدیر از تلاش‌های انجام‌شده در حوزه پشتیبانی از کشاورزان و دامداران، خواستار برنامه‌ریزی جامع و بلندمدت برای ماندگاری نیروی کار در روستا‌ها و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه به شهر‌ها شد.

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه نوسان‌های غیرمنطقی قیمت، علاوه بر ایجاد فشار اقتصادی بر مردم، انگیزه و توان تولیدکنندگان را نیز تضعیف می‌کند خاطرنشان کرد: اجرای کنترل کارآمد بازار باید به گونه‌ای باشد که از یک سو مصرف‌کننده در دسترسی به کالای باکیفیت و با قیمت عادلانه اطمینان داشته باشد و از سوی دیگر تولیدکننده نیز از سود و بازگشت سرمایه خود مطمئن باشد.

آقایارزاده مشاور اقتصادی در امور کشاورزی مشاور رئیس‌جمهور نیز با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان آذربایجان شرقی در حوزه تولید فرآورده‌های دامی و محصولات کشاورزی، بر اهمیت بهره‌گیری هوشمندانه از این توانمندی‌ها برای تامین نیاز داخلی و توسعه صادرات تاکید کرد.