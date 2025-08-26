امام جمعه تبریز:
ضرورت نظارت دقیق بر روند قیمتگذاری محصولات کشاورزی و دامی
امام جمعه تبریز با اشاره به اهمیت ثبات در بازار محصولات کشاورزی و دامی، ضرورت نظارت دقیق و هوشمند بر روند عرضه و قیمتگذاری را مورد تاکید قرار داد.
،حجتالاسلام والمسلمین مطهری اصل در دیدار با مشاور اقتصادی در امور کشاورزی مشاور رئیسجمهور با تقدیر از تلاشهای انجامشده در حوزه پشتیبانی از کشاورزان و دامداران، خواستار برنامهریزی جامع و بلندمدت برای ماندگاری نیروی کار در روستاها و جلوگیری از مهاجرت بیرویه به شهرها شد.
نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه نوسانهای غیرمنطقی قیمت، علاوه بر ایجاد فشار اقتصادی بر مردم، انگیزه و توان تولیدکنندگان را نیز تضعیف میکند خاطرنشان کرد: اجرای کنترل کارآمد بازار باید به گونهای باشد که از یک سو مصرفکننده در دسترسی به کالای باکیفیت و با قیمت عادلانه اطمینان داشته باشد و از سوی دیگر تولیدکننده نیز از سود و بازگشت سرمایه خود مطمئن باشد.
آقایارزاده مشاور اقتصادی در امور کشاورزی مشاور رئیسجمهور نیز با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان آذربایجان شرقی در حوزه تولید فرآوردههای دامی و محصولات کشاورزی، بر اهمیت بهرهگیری هوشمندانه از این توانمندیها برای تامین نیاز داخلی و توسعه صادرات تاکید کرد.