به مناسبت هفته دولت، بهره برداری و ساخت چندین طرح در شهرستان ایذه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در سومین روز از گرامیداشت هفته دولت با حضور جمعی از مسئولان بهره برداری و ساخت چندین طرح عمرانی، ورزشی و درمانی در شهرستان ایذه شروع شد.

گودرز ترکی زاده، فرماندار ایذه از جمله این طرح‌ها بهره برداری از آسفالت سه روستا و شروع ساخت هشت چمن مصنوعی در مدارس شهرستان ایذه است، ادامه داد: به مناسبت هفته دولت ساخت بخش CCU، دومین بخش NICU و بهره برداری از اتاق عمل چشم بیمارستان شهدای و احداث مرکز جامع سلامت روستای بردگَپی آغاز شد.