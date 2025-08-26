پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی قم گفت: طرحهای نهضت ملی مسکن در این استان به طور میانگین، ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پیشبینی میشود طی ۲ سال آینده بخش عمدهای از واحدها به متقاضیان واگذار شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، حسین زنجیرانی فراهانی، مدیر کل راه و شهرسازی قم با اشاره به پیشرفت ۶۵ درصدی طرح نهضت ملی مسکن در استان گفت: در استان قم در بیش از ۱۲ سایت، ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در حال انجام است.
وی یادآور شد: حدود ۹۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرحهای مختلف در حال ساخت است که حدود ۴۵ هزار واحد در قالب مسکن حمایتی با انبوهسازان در حال ساخت است.
مدیرکل شهرسازی استان قم بیان کرد: در قطعههای واگذاری انفرادی نیز که مردم ساختوساز را انجام میدهند، در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت حدود ۱۵ هزار نفر واجد شرایط شدند که هفتهزار و ۵۰۰ نفر قرارداد واگذاری را تحویل گرفتند.
وی افزود: در قالب طرحهای مسکن روستایی حدود چهار هزار واحد و بافت فرسوده حدود پنج هزار واحد مسکن در نظر گرفته شده و بابت آن تسهیلات و پروانه صادر شده و در بخش خود مالک شهری نیز مردم و بخش خصوصی عهدهدار ساخت آن هستند که در مجموع ۹۰ هزار واحد در حال ساخت را تشکیل میدهد.
زنجیرانی در خصوص پیشرفت طرحها خاطرنشان کرد: با توجه به زمان شروع ساخت، پیشرفت کار باید سنجیده شود، اما بهطور متوسط حدود ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی وجود دارد که تا دو سال آینده با همین روند، بخش عمدهای از کار تحویل مردم داده میشود.