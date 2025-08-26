پخش زنده
منابع عربی از کشته شدن چهار نیروی ارتش سوریه در حمله رژیم صهیونیستی به جنوب غربی دمشق خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از شبکه المیادین، گروه موسوم به «دیدهبان حقوق بشر» سوریه اعلام کرد که جنگندههای رژیم صهیونیستی در دو نوبت منطقه الکسوة در ریف دمشق در نزدیکی جاده السویداء را بمباران کردند.
بر اساس این گزارش، در این حملات یک پایگاه نظامی در منطقه الکسوة واقع در ریف دمشق هدف قرار گرفت و در نتیجه آن چهار نیروی ارتش سوریه کشته شدند.
پیشتر منابع عربی گزارش دادند که ساکنان منطقه «صحنایا» (حومه دمشق) از وقوع انفجار و برخاستن دود در دمشق خبر دادند و گفتند که علت آن هنوز مشخص نیست.
امروز همچنین یک فروند پهپاد اسرائیلی منطقه «الحرجله» واقع در حومه دمشق را راکتباران کرد.
منابع محلی سوریه میگویند در این حمله هوایی، تعدادی از عناصر مسلح وابسته به جولانی کشته و یا زخمی شدهاند.
پیش از این «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) ادعا کرده بود رژیم صهیونیستی پس از وقایع هفتم اکتبر (عملیات طوفانالاقصی) نمیتواند نسبت به تهدیدات بالقوه سوریه بیتفاوت باشد.
کاتس ضمن تأکید بر حضور نظامیان صهیونیستی در این مناطق اشغالی گفت که تل آویو همچنان به حمایت از دروزیهای سوریه ادامه خواهد داد.