امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

۴ شهریور، روز کارمند

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۴- ۲۱:۳۹
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
تولید برق در شرایط سخت
تولید برق در شرایط سخت
۱۴۰۴-۰۶-۰۱
فرش ماشینی پیشران در صنعت نساجی
فرش ماشینی پیشران در صنعت نساجی
۱۴۰۴-۰۶-۰۱
غرش موشک‌های ایرانی در گوش صهیونیست‌ها
غرش موشک‌های ایرانی در گوش صهیونیست‌ها
۱۴۰۴-۰۶-۰۲
مشهدالرضا در سالروز شهادت امام هشتم (ع)
مشهدالرضا در سالروز شهادت امام هشتم (ع)
۱۴۰۴-۰۶-۰۲
خبرهای مرتبط

۴ شهریور روز کارمند

روز قدر دانی از زحمات کارمندان این سرمایه‌های ارزشمند

وظیفه شناسی از مهمترین وظائف کارمندان است

برچسب ها: روز کارمند ، کارمند نمونه ، حسینی‌بای
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 