مرکز دیپلماسی جوانان ایران میزبان هیئتی عالیرتبه از تاجیکستان بود تا با تأکید بر نقش جوانان در توسعه اجتماعی و تعاملات علمی و فرهنگی، مسیر همگرایی دو کشور را تقویت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز دیپلماسی جوانان ایران امروز (سه شنبه 4شهریور) میزبان نشستی مشترک با هیئت عالیرتبهای از جمهوری تاجیکستان بود. این نشست با حضور ذوالفقار گلاحمدزاده احمد، وزیر کار با جوانان و ورزش تاجیکستان و جمعی از اساتید و صاحبنظران برجسته ایرانی برگزار شد.
محور اصلی این نشست، بررسی نقش جوانان در توسعه اجتماعی، گسترش همکاریهای بینفرهنگی و توسعه تعاملات علمی و اقتصادی بود. این رویداد به عنوان نقطه عطفی در ارتقای دیپلماسی عمومی بین دو کشور ارزیابی میشود.
علی افسری، دبیر نشست، ضمن تشریح اهداف برنامه بر ضرورت مدیریت کارآمد تعاملات تاکید کرد و این نشست را الگویی عملی برای همکاریهای جوانان ایران و تاجیکستان دانست.
امین بنایی، دستیار دبیر شورای عالی نوجوانان و جوانان ایران، با اشاره به پیوندهای عمیق فرهنگی و تمدنی دو ملت، این نشست را نشاندهنده اراده راهبردی دو کشور برای تحکیم روابط تاریخی و فرهنگی دانست.
رامین کیانی، دبیرکل مرکز دیپلماسی جوانان ایران، نیز بر نقش این مرکز در ارتقای دیپلماسی جوانان از طریق گسترش تعاملات فرهنگی، علمی و اقتصادی تأکید کرد.
ذوالفقار گلاحمدزاده احمد، وزیر کار با جوانان و ورزش جمهوری تاجیکستان، با اشاره به اهمیت اشتراکات فرهنگی و ادبی دو کشور، ادبیات فارسی را سرمایهای بیبدیل برای همگرایی فرهنگی و تعمیق هویت منطقهای دانست.
در ادامه این نشست، علیرضا نبی، کارآفرین برتر کشور ، بر ظرفیتهای اقتصادی جوانان و توسعه بازارهای مشترک صنایع دستی و محصولات بومی تأکید کرد. صادقنژاد، قائممقام انجمن جهانی رباتیک، نیز به نقش علم و فناوری در دیپلماسی نوین اشاره نمود.
محمد پویا درودینژاد، مدیر روابط عمومی مرکز دیپلماسی جوانان، با تأکید بر اهمیت بازتعریف جایگاه تمدنی ایران در منطقه، زبان فارسی را ظرفیتی استراتژیک برای ایجاد بلوکهای فرهنگی اقتصادی دانست. علی حنایی، معاون اجرایی مرکز دیپلماسی جوانان، نیز اشتراکات فرهنگی را زیربنای توافقات اقتصادی پایدار دانست.
دلآشوب رزاقزاده، رئیس اداره توسعه اجتماعی جوانان کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان، این نشست را آغازگر فصل تازهای از همکاریهای میان جوانان دو کشور دانست.