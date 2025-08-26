رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی:
۱۸۹ همت برای تکمیل طرحهای نیمه تمام ملی آذربایجان شرقی نیاز است
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی گفت: برای تکمیل طرحهای نیمهتمام ملی استان ۱۸۹ همت اعتبار مورد نیاز است.
،حیدر فتحزاده در نشست مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی به وضعیت اعتباری استان در بودجه سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ابلاغی ابتدای سال آذربایجان شرقی با ۳۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل از پنج هزار و ۳۴۲ میلیارد ریال به هفت هزار و ۲۳۲ میلیارد ریال افزایش یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی میزان تخصیص ابلاغی اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان تا ۲۶ مرداد را رقم هفت هزار و ۳۸۵ میلیارد ریال معادل ۱۳ درصد (به ماخذ ۵۴ هزار و ۹۲۷ میلیارد ریال و بدون توازن ملی) اعلام کرد.
فتحزاده خاطرنشان کرد:یک هزار و ۱۱۳ مدرسه بلااستفاده در استان وجود دارد که باید در قالب قانون مولدسازی مدیریت شوند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی گفت: اعتبارات هزینهای ابلاغی ابتدای سال استان نیز با ۳۰.۱۳ درصد رشد از ۲ هزار و ۲۳ میلیارد ریال به ۲ هزار و ۶۳۳ میلیارد ریال افزایش یافته و میزان تخصیص ابلاغی ۶ ماهه آن ۱۲ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال معادل ۴۷ درصد بوده است.
فتح زاده با تشریح آخرین وضعیت سند آمایش استان اظهار کرد: سند آمایش ملی و استانی در سال ۱۳۹۹ تصویب و ابلاغ شده است و تمامی دستگاهها موظف به اجرای آن هستند.
وی با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامهریزی ناظر اجرایی شدن این سند از سوی دستگاهها است افزود: آذربایجان شرقی رتبه هشتم عدم تعادلهای منطقهای را به خود اختصاص داده است.
فتحزاده یادآور شد: این استان با جمعیت چهار میلیون و ۱۰۷ هزار نفر و سهم جمعیتی ۴.۷ درصد در رتبه ۶ کشور و از لحاظ وسعت با سهم ۲.۸ درصدی در رتبه یازدهم کشور قرار دارد.
وی بر ضرورت جهتگیری استان به سمت صنایع با تکنولوژی بالا و حرکت از صنایع کارگربر به صنایع تکنولوژیبر و مبتنی بر دانش، افزایش توان رقابتپذیری استان در حوزه معدن و اجتناب از خامفروشی، همچنین حرکت به سمت کشاورزی مدرن و صنعتی تاکید کرد.