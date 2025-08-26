به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حیدر فتح‌زاده در نشست مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی به وضعیت اعتباری استان در بودجه سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ابلاغی ابتدای سال آذربایجان شرقی با ۳۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل از پنج هزار و ۳۴۲ میلیارد ریال به هفت هزار و ۲۳۲ میلیارد ریال افزایش یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی میزان تخصیص ابلاغی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان تا ۲۶ مرداد را رقم هفت هزار و ۳۸۵ میلیارد ریال معادل ۱۳ درصد (به ماخذ ۵۴ هزار و ۹۲۷ میلیارد ریال و بدون توازن ملی) اعلام کرد.

فتح‌زاده خاطرنشان کرد:یک هزار و ۱۱۳ مدرسه بلااستفاده در استان وجود دارد که باید در قالب قانون مولدسازی مدیریت شوند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی ابتدای سال استان نیز با ۳۰.۱۳ درصد رشد از ۲ هزار و ۲۳ میلیارد ریال به ۲ هزار و ۶۳۳ میلیارد ریال افزایش یافته و میزان تخصیص ابلاغی ۶ ماهه آن ۱۲ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال معادل ۴۷ درصد بوده است.

فتح زاده با تشریح آخرین وضعیت سند آمایش استان اظهار کرد: سند آمایش ملی و استانی در سال ۱۳۹۹ تصویب و ابلاغ شده است و تمامی دستگاه‌ها موظف به اجرای آن هستند.

وی با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ناظر اجرایی شدن این سند از سوی دستگاه‌ها است افزود: آذربایجان شرقی رتبه هشتم عدم تعادل‌های منطقه‌ای را به خود اختصاص داده است.

فتح‌زاده یادآور شد: این استان با جمعیت چهار میلیون و ۱۰۷ هزار نفر و سهم جمعیتی ۴.۷ درصد در رتبه ۶ کشور و از لحاظ وسعت با سهم ۲.۸ درصدی در رتبه یازدهم کشور قرار دارد.

وی بر ضرورت جهت‌گیری استان به سمت صنایع با تکنولوژی بالا و حرکت از صنایع کارگربر به صنایع تکنولوژی‌بر و مبتنی بر دانش، افزایش توان رقابت‌پذیری استان در حوزه معدن و اجتناب از خام‌فروشی، همچنین حرکت به سمت کشاورزی مدرن و صنعتی تاکید کرد.