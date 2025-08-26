به گفته دو نهاد مذهبی، کشیش‌ها و راهبه‌های کاتولیک و ارتدوکس می‌خواهند در شهر غزه بمانند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری فرانسه، نظامیان رژیم صهیونیستی در روز‌های اخیر حلقه محاصره این شهر را تنگ‌تر کرده و قصد یک تهاجم گسترده را دارد.

کلیسای ارتدوکس یونان و کلیسای لاتین بیت المقدس در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «ما دقیقا نمی‌دانیم چه اتفاقی در میدان روی خواهد داد چه برای ما مسیحیان و چه برای سایر مردم. ولی ترک کردن شهر غزه تلاش برای فرار به سوی جنوب معادل محکوم شدن به مرگ است. به همین دلیل کشیش‌ها و راهبه‌ها تصمیم گرفتند در شهر بمانند و به همه کسانی که در اماکن مذهبی می‌مانند خدمت رسانی کنند».

یسراییل کاتز، وزیر جنگ اسراییل هفته گذشته تهاجم به شهر غزه را تایید کرد. نوار غزه از ۲۲ ماه پیش صحنه جنگ است و ده‌ها هزار نفر تا امروز کشته شده‌اند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل نیز با طرح وزیر جنگ موافقت کرد.

اسراییل شهر غزه را که با جنگ و قحطی ویران شده است، یکی از آخرین پایگاه‌های جنبش حماس می داند.

در بیانیه کلیسا همچنین آمده است: «در زمانی که ما این بیانیه را منتشر می‌کنیم، دستور تخلیه شهر برای برخی محله‌های غزه صادر شده است». از زمان آغاز جنگ، ساختمان‌های کلیسای ارتودکس یونانی و نیز کلیسای لاتین به عنوان سرپناه برای صد‌ها غیرنظامی می‌باشند. بسیاری از آنها دچار سوء تغذیه شده‌اند.

در بیانیه مذکور همچنین می‌خوانیم: «همانند سایر ساکنان شهر غزه، پناهندگانی که در این کلیسا‌ها زندگی می‌کنند باید خودشان تصمیم بگیرند که بروند یا بمانند». حدود ۶۳۵ مسیحی در نوار غزه هستند. حدود ۱۰ کشیش و راهبه هم در آنجا زندگی می‌کنند. اوایل مارس، کابینه اسراییل همه راه‌های دسترسی بشردوستانه به نوار غزه را بست و باعث کمبود مواد غذایی شدید در این منطقه شد به طوری که از ابتدای جنگ بی سابقه می‌باشد.