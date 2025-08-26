۸۸ طرح عمرانی، خدماتی، بهداشتی، گردشگری و آموزشی با سه هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال اعتبار در آران وبیدگل افتتاح و کلنگ زنی می‌شود.

۸۸ طرح در آران و بیدگل در آستانه افتتاح و کلنگ زنی

۸۸ طرح در آران و بیدگل در آستانه افتتاح و کلنگ زنی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار آران و بیدگل گفت:براین اساس دربخش خدمات ۲۶ طرح با اعتبار ۱۸۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد، در بخش عمران، ۵۶ طرح با اعتباری دو هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال آماده افتتاح است، در بخش بهداشت و درمان یک طرح به ارزش ۹۰ میلیارد ریال و در بخش گردشگری سه طرح به ارزش ۱۳۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

علی محمد یوسفیان افزود: مهم‌ترین طرح‌های ما در بخش خدمات، توسعه خط انتقال آب شهری آران و بیدگل به مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال، آبرسانی به شهر نوش‌آباد به ارزش ۸۰ میلیارد ریال، اصلاح شبکه آبرسانی روستایی به مبلغ ۱۱۰ میلیارد ریال و بهسازی چاه آب شهری به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال است.

فرماندار آران و بیدگل ادامه داد: در بخش عمران، افتتاح بخشی از محور ابوزیدآباد به کاشان به طول ۹ کیلومتر با ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار از جمله طرح‌های مهم است که پیش از این وعده داده شده بود، همچنین آسفالت و بهسازی محور سفیدشهر به مسجدالحسین به طول ۵ کیلومتر و با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال از دیگر طرح‌های شاخص این بخش است.

یوسفیان در بخش بهداشت و درمان از افتتاح پایگاه سلامت شهید علائیان در منطقه محروم یحیی‌آباد خبر داد و گفت: این مرکز با مساحت ۲۵۰ متر مربع زیربنا در زمینی به مساحت ۱۸۰۰ متر مربع احداث شده و با اعتبار ۸۶ میلیارد ریال در اختیار مردم این منطقه قرار خواهد گرفت.

فرماندار شهرستان آران و بیدگل از افتتاح سه اقامتگاه بوم‌گردی با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال خبر داد و افزود: این طرح‌ها در راستای توسعه گردشگری شهرستان و به وجود آمدن فرصت‌های شغلی برای مردم منطقه طراحی شده‌اند.