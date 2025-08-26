پخش زنده
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان عدالت آموزشی را در اولویت برنامههای این وزارتخانه دانست.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سید مصطفی آذر کیش افزود: طرح مهر در پنج محور سازماندهی، تعمیر و تجهیز، توجیه و تبلیغ، تایید صلاحیت، و نظارت و ارزیابی ابلاغ شده است.
وی با تاکید بر توسعه مهارت آموزی گفت: در استان کرمان آموزش در رشتههای مهارتی بالاتر از میانگین کشوری است.
حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی هم گفت: آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین وزارتخانه کشور باید در سه حوزه آموزش، تربیت و مهارت، دانش آموزان را رشد دهد.
وی بر لزوم عیب یابی و تجدید نظر در سه حوزه ساختار، رویکرد و عملکرد برای یکسان شدن هدف و نتیجه در آموزش و پرورش تاکید کرد.
دوره تخصصی توانمندسازی نیروی انسانی متوسطه استان درکرمان برگزار شد.