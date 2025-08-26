توقف تراکتور مقابل مس

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های مس رفسنجان و تراکتور تبریز در چهارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه شهدای صنعت مس رفسنجان برگزار شد که در نهایت این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

شاگردان دراگان اسکوچیچ در تیم تراکتور که مدافع عنوان قهرمانی به شمار می‌روند، در هفته نخست لیگ برتر نیز شکست خوردند، امروز اولین امتیاز خود را کسب کردند و در رده سیزدهم قرار گرفتند. تیم رسول خطیبی نیز نخستین امتیاز خود را به دست آورد و در جایگاه یازدهم جدول ایستاد.

حسین زمانی قضاوت این بازی را بر عهده داشت و علیرضا نقی‌زاده و امیرحسین جولانی از مس را با کارت زرد جریمه کرد