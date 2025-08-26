پخش زنده
دیدار تماشایی تیمهای شمس آذر قزوین و چادرملو در هفته دوم لیگ برتر باشگاههای ایران با تساوی چهار بر چهار خاتمه پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تیمهای شمس آذر قزوین و چادرملو در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین و با قضاوت مرتضی منصوریان به مصاف هم رفتند.
چادرملو که در هفته نخست با ضربه پنالتی جنجالی علی طاهران مقابل فولاد به پیروزی ارزشمند یک بر صفر رسیده بود، با روحیهای بالا وارد این مسابقه شد.
در سوی مقابل، شمس آذر نیز در گام اول برابر استقلال خوزستان به تساوی یک بر یک دست یافته و این بار با حمایت تماشاگرانش به دنبال کسب نخستین پیروزی فصل بود.
این تیم میهمان بود که بازی را هجومی آغاز کرد و در همان دقایق ابتدایی دو بار دروازه میزبان را گشود. با این حال، شمس آذر خیلی زود نشان داد قصد تسلیم شدن ندارد و شاگردان وحید رضایی در همان نیمه نخست موفق شدند بازی را به تساوی بکشانند.
در نیمه دوم، شمس آذر در دقیقه ۶۰ از روی نقطه پنالتی گل سوم را به ثمر رساند تا بازگشتی رویایی داشته باشد، اما چادرملو خیلی زود نتیجه را جبران کرد و بازی را به تساوی کشاند.
چادرملو در دقیقه ۸۸ توسط رنه بوبو مهاجم اکوادوری به گل چهارم رسید تا آستانه پیروزی قرار بگیرد، اما میلاد سورگی بازی را به تساوی کشاند تا پر گلترین و زیباترین بازی هفته دوم شکل بگیرد.
برای شمس آذر، مهدی ممیزاده و هومن ربیعزاده (۲ گل) و رنه بوبو گلزنی کردند و گلهای چادر ملو را رضا دهقان (۲ گل)، علی خدادادی و میلاد سورگی به ثمر رساندند.
ترکیب شمس آذر قزوین:
ادسون ماردن، سعید محمدیفرد، سیدمحمدرضا حسینی، علی طاهران، علی خدادادی، رضا میرزایی(سگاندو آرلن رودریگز)، رضا محمودآبادی، محمدحسین فلاح، رضا جبیره(رنی سیمیسترا)، رضا دهقان و ویکتور ماتئوس
ترکیب چادرملو:
علیرضا جعفرپور، مهدی محمدی، علیرضا دغاغله، صائب محبی، امیرمحمد محکمکار(حامد بحیرایی)، رضا محمدیفزونی(سهیل فداکار)، مهدی مَمیزاده، داریوش شجاعیان(مهرداد آقامحمدی)، محمدمیلاد سورگی و محمدجواد آزاده