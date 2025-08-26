رئیس هیئت ورزش‌های همگانی کیش، از برگزاری رقابت‌های تنیس فوتبال با حضور ۲۴ تیم در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عباس کاوسی افزود: رقابت‌ها در زمین چهار در هشت متر تا هفتم شهریور برگزار می‌شود.

او افزود: دو تیم از مجموع تیم‌های شرکت کننده از خارج از کیش در این رقابت‌ها حضور دارند.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی گفت: دو نفر در هرتیم در یک مسابقه حضور دارد و در هشت گروه سه تیمی با هم رقابت می‌کنند.

مسابقات در محل ورودی B مجتمع تجاری میکامال آغاز می شود و علاقمندان به این مسابقات می توانند تا هفتم شهریور، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۲ رقابت های تنیس فوتبال را تماشا کنند.