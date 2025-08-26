تأکید استاندار لرستان بر گره گشایی مشکلات با وفاق و همدلی
استاندار لرستان با گرامیداشت یاد شهیدان دولت، خدمت به مردم را بزرگترین افتخار دانست و تأکید کرد: تنها در سایه وفاق و همدلی مسئولان، مطالبات سالها معطلمانده استان به ثمر خواهد نشست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، استاندار لرستان در جمع اصحاب رسانه و فعالان فرهنگی استان لرستان، با تبریک آغاز ماه ربیعالاول و هفته دولت، یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر، شهید آیتالله رئیسی و همه شهدای خدمت را گرامی داشت.
سید سعید شاهرخی با بیان اینکه مسئولیت و جایگاه مدیریتی یک فرصت الهی برای خدمت به خلق خداست، گفت: بهترین ثواب برای یک انسان رفع نیاز و مشکل مردم است؛ میز و قلم خدمت باید برای تحقق خواست مردم به کار گرفته شود.
شاهرخی با اشاره به سیاست دولت چهاردهم مبنی بر تشکیل دولت وفاق ملی، خاطرنشان کرد: در لرستان نیز بر مبنای همین رویکرد، شعار وفاق و همدلی را عملیاتی کردهایم و بسیاری از مطالبات سالها معطلمانده استان در سایه این همگرایی در حال پیگیری و تحقق است.
استاندار لرستان با قدردانی از تلاش رسانههای استان، بر نقش این قشر در پیشبرد اهداف توسعه تأکید کرد و افزود: برای ایجاد شرایط بهتر کاری اصحاب رسانه، باید موانع و مشکلات بهویژه در حوزه مالی برطرف شود. ایجاد پایگاه یا دفتر مشترک برای رسانههایی که فاقد دفتر هستند، میتواند گامی مؤثر در ساماندهی این حوزه باشد.
وی همچنین پیشنهاد تسویه مطالبات رسانهها نزد دستگاههای اجرایی در بازه زمانی کوتاه را مطرح کرد و گفت: با اولویتبندی درست و همت جمعی، میتوان بخشی از مشکلات مالی رسانهها را در چند فصل سال برطرف کرد.
شاهرخی بر لزوم گذر از منافع شخصی و گروهی و تمرکز بر اهداف کلان استان تأکید کرد و گفت: توسعه لرستان نیازمند یکصدایی، اعتماد متقابل و استفاده از همه ظرفیتهای استان در جهت منافع مردم است.