نمایشگاه هفته دولت با عنوان «دولت در کنار مردم» از امشب (سه شنبه) در کرمان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، نمایشگاه هفته دولت با عنوان «دولت در کنار مردم» از امشب(سه شنبه) با حضور صد غرفه از دستگاه‌های مختلف در متراژ هزار و ۵۰۰ مترمربع در کرمان برپاشد.

، این نمایشگاه تا هشتم شهریورهر روز از ساعت ۱۸ تا ۲۲ در محل میدان توحید (ارگ) برپاست و مردم می‌توانند از خدمات متنوع ارائه‌شده دستگاه‌ها بهره‌مند شوند.

معرفی عملکرد دولت، ایجاد فرصت برای ارتباط مستقیم مردم با مدیران دستگاه‌ها و پاسخگویی به مطالبات شهروندان بخشی از رویکردهای اصلی این رویداد اعلام شده است.

همچنین جشن شادی شهرداری کرمان به صورت همزمان با این آیین برگزار شد.