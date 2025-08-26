درهفته دوم لیگ برتر، مس رفسنجان برابر تراکتور مساوی شد، اما گل گهر به فجر شهید سپاسی شیراز باخت.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، در روز پایانی هفته دوم لیگ برتر، مس رفسنجان و تراکتورسازی به مصاف هم رفتند که پایان این رقابت هیچ گلی در پی نداشت.

تیم فجر شهید سپاسی شیراز، در شبی که ورزشگاه پارس نخستین تجربه لیگ برتری خود با حضور بانوان شیرازی تجربه میکرد موفق شد حریف مدعی خودگل گهر سیرجان را از پیش رو بردارد.

تیم فجر شهید سپاسی شیراز در نخستین میزبانی خود در لیگ برتر در ورزشگاه تازه آماده شده پارس شیراز موفق شد با تک گل دقیقه ۵۵ شروین بزرگ که از روی نقطه پنالتی و پس از بررسی تصاویر توسط داور از طریق VAR موفق به پیروزی مقابل گل گهر سیرجان شد.

نکته قابل توجه در این مسابقه، حضور پرشور بانوان استان فارس و حمایت همه جانبه آنان از نماینده فارس بود.