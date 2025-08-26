پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: توسعه سیلوهای ذخیرهسازی گندم در استان برای تحقق امنیت غذایی کشور ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی در مراسم افتتاح سیلو ۲۰ هزار تنی عابد ریشد شهرستان شوش با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک آغاز هفته دولت و ماه ربیعالاول افزود: با وجود محدودیتها، خوزستان همچنان رتبه نخست تولید محصولاتی نظیر گندم، چغندر قند، ذرت، کلزا و شکر را در کشور داراست.
وی ادامه داد: کشاورزی همواره آمیخته با طبیعت است و امسال با تنشهای متعددی روبهرو شدیم. خشکسالی بیسابقه در ۶۰ سال اخیر و کاهش آورد سدها از جمله چالشهای جدی بود، اما با وجود این مشکلات، تولید کشاورزی خوزستان نسبت به متوسط کشوری رشد داشته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در ادامه به اهمیت توسعه زیرساختهای ذخیرهسازی گندم پرداخت و اظهار داشت: ظرفیت سیلوهای ملکی، دولتی و کارخانجات آرد تاکنون به کمک بخش کشاورزی آمدهاند، اما کافی نیست. ضروری است با برنامهریزی و احداث سیلوهای جدید، ظرفیت ذخیرهسازی گندم استان را به یکمیلیون و ۸۰۰ هزار تن افزایش دهیم تا امنیت ذخیرهسازی این محصول راهبردی و تضمین امنیت غذایی کشور پایدار بماند.