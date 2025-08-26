به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما آقای بقائی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به گفت‌و‌گو‌های امروز معاونان وزیر خارجه ایران و سه کشور اروپایی در ژنو گفت: در این دور از مذاکرات، مواضع جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تحریم‌ها و نیز حقوق هسته‌ای ایران، وفق معاهده منع اشاعه به صورت صریح برای طرف‌های مقابل تبیین شد.

وی تاکید کرد: ضرورت اتخاذ رویکرد مبتنی بر حسن نیت و مسئولیت‌پذیری از جانب همه طرف‌ها و پرهیز از سوء استفاده از صلاحیت‌ها و اختیارات آنان در شورای امنیت سازمان ملل، تاکید شد.

به گفته سخنگوی دستگاه سیاست خارجی، در مذاکرات امروز تاکید شد که طرف‌های اروپایی برجام، صلاحیت قانونی و اخلاقی برای شروع روندی که منجر به بازگرداندن قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه ایران شود، ندارند و قطعا آثار و تبعات چنین سوء استفاده‌ای بیش از همه، متوجه طرف‌های مقابل و نظام منع اشاعه خواهد بود.

آقای بقائی این را هم گفت که مقرر شد تماس‌ها میان طرفین در روز‌های آینده ادامه یابد و برای رسیدن به راه حلی که تامین کننده فضای لازم برای ادامه دیپلماسی باشد تلاش کنند.