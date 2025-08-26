به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدطه مهری، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه قم گفت: کمیته امداد استان قم در یک سال گذشته اقدامات متنوعی در حوزه‌های سلامت خانواده، تأمین معیشت، پرداخت مستمری و کمک به ازدواج جوانان تحت پوشش انجام داده است.

مدیرکل کمیته امداد استان قم به خدمات درمانی این نهاد اشاره کرد و افزود: در همکاری مشترک با گروه‌های جهادی، برای هزار و ۲۰۰ نفر از خانواده‌های تحت حمایت خدمات چشم‌پزشکی شامل معاینه و تهیه عینک به صورت رایگان ارائه شد.

وی بیان داشت: خدمات درمانی دندانپزشکی برای مددجویان این اداره کل به‌طور کامل و رایگان انجام می‌شود تا خانواده‌های نیازمند دغدغه‌ای از این بابت نداشته باشند.

مهری با اشاره به اقدامات این نهاد در زمینه ازدواج و تشکیل خانواده خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۵۴۸ سری جهیزیه شامل پنج قلم کالای اساسی از اقلام ضروری زندگی به دختران تحت حمایت اهدا شد تا بخشی از هزینه‌های ازدواج آنان کاهش یابد.

وی با تأکید بر توجه کمیته امداد به بخش فرهنگی و تربیتی نیز اظهار کرد: دانش‌آموزان و نوجوانان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم در جشنواره مسابقات قرآنی باران وحی موفق شدند رتبه دوم کشوری را کسب کنند که این افتخاری برای جامعه مددجویان استان محسوب می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد قم در پایان خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی به خانواده‌های محروم صرفاً محدود به مسائل معیشتی نیست، بلکه تلاش می‌کنیم با ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی و درمانی همه‌جانبه، گامی مؤثر در توانمندسازی و ارتقای سطح زندگی آنان برداریم.