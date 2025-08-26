معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: پیگیر مطالبات روستاییان به‌ویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار هستیم و برای تحقق آن برنامه‌ریزی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ عبدالکریم حسین‌زاده عصر امروز در آیین افتتاح ۵۲ کیلومتر راه روستایی در آذربایجان‌غربی، افزود: تمام درخواست‌های کشاورزان و روستاییان مناطق بررسی و در حد اختیارات نسبت به رفع آنها اقدام خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه مشکلات حوزه کشاورزی از جمله رفع تنش آبی در اولویت قرار دارد، خاطرنشان کرد: وظیفه خود می‌دانیم برای کاهش دغدغه‌های روستاییان تلاش حداکثری داشته باشیم.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور افزود: دولت وفاق ملی بر این باور است که لیاقت مردم ما بیش از این خدمات است و تا رسیدن به نقطه ایده‌آل نباید از حرکت ایستاد.

حسین‌زاده در پایان با بیان اینکه مردم در جنگ ۱۲ روزه انسجام خود را نشان دادند، اضافه کرد: آذربایجان‌غربی به‌عنوان نماد وحدت اقوام ایرانی است که سالهاست به صورت مسالمت‌آمیز باهم زندگی می‌کنند.