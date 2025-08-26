دو سانحه خونین در جادههای استان، یک فوتی و ۱۰ مصدوم
دو سانحه رانندگی در محورهای مواصلاتی کهگیلویه و بویراحمد به وقوع پیوست که یک فوتی و ۱۰ مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پرویز غفارفرد سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان گفت: در نخستین حادثه که ساعت ۱۳:۰۹ بر اثر انحراف سمند در محور گچساران، نرسیده به آبریگون رخ داد، ۳ نفر مصدوم و یک نفر در دم جان باخت.
تیمهای عملیاتی پایگاههای شهری ۱ و ۳ بلافاصله در محل حاضر شدند و مصدومان پس از اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان شهید رجایی گچساران انتقال یافتند.
دومین حادثه نیز ساعت ۱۷:۱۳ در دوراهی توتنده بر اثر برخورد دو دستگاه پژو ۴۰۵ اتفاق افتاد. در این سانحه ۷ نفر مصدوم شدند که همگی هوشیار و در وضعیت پایدار قرار داشتند.
از این تعداد، ۶ مصدوم به بیمارستان شهید جلیل یاسوج انتقال یافتند و یک مصدوم نیز پس از درمان سرپایی، در محل رضایت ترخیص شد.