با حضور معاون رئیس‌جمهور انجام شد.

افتتاح ۱۳ واحد بهداشتی و درمانی در آذربایجان‌غربی

۱۳ واحد بهداشتی و درمانی با اعتبار هزار میلیارد ریال امروز با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در آذربایجان‌غربی به بهره‌برداری رسید.