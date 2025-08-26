با حضور معاون رئیسجمهور انجام شد.
افتتاح ۱۳ واحد بهداشتی و درمانی در آذربایجانغربی
۱۳ واحد بهداشتی و درمانی با اعتبار هزار میلیارد ریال امروز با حضور معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در آذربایجانغربی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ ۱۳ واحد بهداشتی و درمانی با اعتبار هزار میلیارد ریال امروز با حضور معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در آذربایجانغربی به بهرهبرداری رسید.
این پروژهها شامل ۸ خانه بهداشت، ۳ پایگاه سلامت و ۲ پایگاه اورژانس جادهای است.
مرکز خدمات جامع سلامت شهید صیادیفر نقده نیز امروز به نمایندگی از پروژههای بهداشتی هفته دولت در استان با ۸۶ میلیارد ریال اعتبار به بهرهبرداری رسید.
فاز توسعه بیمارستان ۲۰۷ تختخوابی امام خمینی (ره) شهرستان نقده و بیمارستان ۸۵ تختخوابی ابنسینای اشنویه نیز طی هفته دولت امسال افتتاح خواهد شد.