نمایندگان هرمزگان در هفته ششم لیگ برتر فوتسال کشور به یک برد و یک تساوی دست یافتند.
تساوی ارزشمند فولاد هرمزگان در بازی خارج از خانه
تیم فولاد هرمزگان در هفته ششم لیگ برتر فوتسال کشور مقابل شهرداری ساوه به تساوی بدون گل دست یافت.
شاگردان علی امیری با این تساوی با کسب ۶ امتیاز در جایگاه دهم جدول رده بندی قرار گرفتند.
تیم فولاد هرمزگان هفته آینده در بازی خانگی به مصاف تیم انتهای جدولی جواد الائمه شهرکرد میرود.