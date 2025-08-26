با حضور معاون رئیسجمهور انجام شد.
بهرهبرداری از قطعه دوم محور نقده - پیرانشهر
آیین بهرهبرداری از قطعه دوم محور نقده - پیرانشهر و اجرای ۵ کیلومتر نیوجرسی در این محور، امروز همزمان با هفته دولت و با حضور معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
این پروژه ۷.۵ کیلومتر بوده و برای بهرهبرداری از آن ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
در حال حاضر عملیات اجرایی در ۱۸.۵ کیلومتر از این محور در ۲ قطعه در دست اجرا بوده و ۷.۵ کیلومتر آن آسفالت شده و زیربارترافیک رفته است.
حدود ۲۴ کیلومتر از این محور طی سالهای گذشته به بهرهبرداری رسیده و تا پایان سال ۱۴۰۵ کل محور ۴۴ کیلومتری به اتمام خواهد رسید.