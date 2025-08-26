معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: در هفته دولت امسال ۹۲۶ پروژه عمرانی با مجموع اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در استان افتتاح و عملیات اجرایی ۳۷ پروژه جدید با اعتباری نزدیک به هزار میلیارد تومان آغاز شده که بخش عمده‌ای از آنها در حوزه‌های بهداشت، آبرسانی و راه‌های روستایی اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ یاسر رهبردین در مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی هفته دولت در استان، با تأکید بر اینکه این اقدامات در چارچوب سیاست‌ها و تاکیدات استاندار آذربایجان‌غربی انجام می‌شود، افزود: با هدایت، نظارت و پیگیری تامین اعتبارات طرح‌های استانی و ملی توسط مقام عالی استان، توسعه پروژه‌های زیرساختی از جمله راه‌های روستایی و فراهم‌سازی دسترسی آسان‌تر مردم به زیرساخت‌ها و خدمات عمومی در اولویت برنامه‌های آذربایجان‌غربی قرار گرفته و همین نگاه موجب سرعت گرفتن پروژه‌ها و توجه ویژه به مناطق کم‌برخوردار شده است.

وی همچنین با بیان اینکه از جمله اقدامات شاخص می‌توان به گازرسانی به ۴۰ روستا شامل ۲۰ روستا در شهرستان ارومیه و ۲۰ روستا در سایر نقاط استان اشاره کرد، اظهار داشت: همچنین هزار واحد مسکونی روستایی مقاوم‌سازی و احداث شده که نقش مهمی در بهبود وضعیت معیشت و ایمنی روستاییان دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی به اهمیت بخش راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز اشاره کرده و افزود: در هفته دولت امسال در حوزه راهداری، هزار میلیارد تومان برای ۸۴ پروژه این حوزه اختصاص یافته که شامل ایمن‌سازی بزرگراه‌ها، اصلاح نقاط حادثه‌خیز، روکش آسفالت و احداث راه‌های روستایی است که این اقدامات در راستای تأکیدات مقام عالی استان برای توسعه ایمن و عادلانه زیرساخت‌های حمل‌ونقل اجرا می‌شود.

رهبردین در پایان با بیان اینکه ۳۶ درصد جمعیت استان در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی در این مناطق نسبت به میانگین کشوری (۲۵ درصد) ضرورت بیشتری دارد، خاطرنشان کرد: بر همین اساس حوزه‌هایی همچون تأمین آب آشامیدنی، توسعه اینترنت پرسرعت، ارتقای خدمات بهداشتی و فراهم‌سازی فضا‌های ورزشی در اولویت قرار گرفته است.