بزرگداشت و آیین رونمایی از تمبر طلا و نقره جهان پهلوان غلامرضا تختی

بزرگداشت جهان پهلوان غلامرضا تختی در سالروز تولد این اسطوره فقید کشتی ایران در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. این مراسم به همت کمیته ملی موزهها (آیکون) برگزار شد و در آن احمد محیط طباطبایی، لوریس چکناواریان، محمدرضا طالقانی، سیدعلیاکبر حیدس، فرامرز تختی و رحیم پرنیا سخنرانی کردند. همچنین نمایشگاه عکس «قاب تختی» در گالری میرمیران خانه هنرمندان ایران برپا است که این نمایشگاه، امروز ۱۹ سهشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴ گشایش یافت و علاقهمندان میتوانند تا جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ هر روز از ساعت ۱۴ تا ۲۱ برای دیدن آثار به نمایشگاه مراجعه کنند.
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ - ۰۲:۱۹