پخش زنده
امروز: -
خسرو حیدری مربی تیم فوتبال استقلال گفت: ریکاردو ساپینتو از اینکه تیم ما نتوانست ذوب آهن را شکست دهد خیلی عصبانی بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، خسرو حیدری پس از تساوی ۳ - ۳ تیم فوتبال استقلال مقابل ذوبآهن اصفهان در هفته دوم لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: بازی زیبایی به خصوص در نیمه دوم شد. ما میدانستیم ذوبآهن چطور بازی میکند. ساپینتو نقاط ضعف و قوت حریف را پس از بازی با تراکتور گوشزد کرده و از بازیکنان خواسته بود که بازی با تراکتور را فراموش کنند. وقتی بازی را میبرید، پس از دو روز فراموش میشود. ما استقلال هستیم و باید همه بازیها را ببریم.
وی در ادامه افزود: بازی کمی گره خورده بود و ما عقب افتادیم. متأسفانه وقتی آمدیم جبران کنیم، گل سوم را دریافت کردیم. در نیمه دوم، تیم ما خیلی خوب بود و دوباره به همان بازی با تراکتور رسیدیم و میتوانستیم حتی برنده شویم.
حیدری گفت: اگر ما ایرانی هستیم، ساپینتو از ما ایرانیتر بوده است. در دوران جنگ با او صحبت میکردم و اشتیاق داشت به ایران بیاید و هیچ ترسی نداشت. این کار جای تحسین دارد. ما ایرانیها مردمی میهماننواز هستیم. آقای مهدی تاج و کسانی که تصمیمگیرنده هستند اجازه دهند ساپینتو زودتر روی نیمکت بنشیند. این قول را به هواداران میدهم که تیم خوبی بسازیم، چون شادیهای زیادی به هواداران بدهکار هستیم.
مربی تیم فوتبال استقلال در مورد اشتباهات فردی بازیکنان روی گلهای ذوبآهن گفت: ما امسال تغییرات زیادی داشتیم و تقریباً ۱۳، ۱۴ بازیکن از تیممان جدا شدهاند. تعطیلی لیگ کمک میکند تیمی هماهنگ درست کنیم. بازیکنانی مثل یاسر آسانی و موسی جنپو چند روزی نیست به تیم ما اضافه شدهاند.
وی در ارتباط با اتلاف وقت ذوبآهنیها در این دیدار نیز گفت: اتلاف وقت از نیمه اول شروع شد. در نیمه دوم باید بالای ۱۰ دقیقه وقت اضافه میگرفتند، ولی هفت دقیقه گرفتند. وقتی بازیکنی چند بار روی زمین میافتد داور باید به او کارت زرد بدهد تا بقیه حواسشان باشد، ولی داور با تیم ذوبآهن مهربان بود.
مربی تیم فوتبال استقلال در واکنش به این سؤال که بازیکنان استقلال به لحاظ بدنی در نیمه دوم تحلیل رفته بودند، عنوان کرد: ساپینتو همیشه بدنسازی سختی در نظر میگیرد. این شرایط طبیعی است. از طرفی، وقتی بازی را ۳ بر یک عقب هستید باید فشار مضاعف بگذارید تا بازی را برگردانید.
حیدری در پایان اظهار داشت: هواداران استقلال بامعرفتترین هواداران دنیا هستند، چون در تمام سختیها پشت تیم بودند. امروز هم سنگ تمام گذاشتند و امیدوارم تیمی بسازیم که هواداران دوست دارند. از مدیریت باشگاه علی تاجرنیا تشکر میکنم که تیم خوبی ساخته شده است.