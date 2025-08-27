پخش زنده
امروز: -
قاسم حدادی فر، سرمربی ذوب آهن اصفهان گفت: اگر باهوشتر بازی میکردیم میتوانستیم مقابل استقلال به پیروزی برسیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قاسم حدادیفر در نشست خبری پس از تساوی پرگل ۳ بر ۳ ذوب آهن مقابل استقلال، اظهار داشت: بازی خیلی خوبی بود. بازی که ۶ گل داشته باشد از نظر کیفیت در سطح بالایی است. ما اگر باهوشتر بودیم میتوانستیم صاحب ۳ امتیاز بازی شویم.
وی افزود: بچهها مردانه جنگیدند. نقاط ضعف زیادی داریم و سعی میکنیم برای هفتههای آینده آنها را برطرف کنیم.
سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن درباره تاثیر اشتباهات فردی بازیکنان استقلال در به ثمر رسیدن گلهای تیمش گفت: ما با ۴ مدافع بازی کردیم و توانستیم ۲ گل هم بزنیم. اگر میخواستیم با ۵ مدافع بازی کنیم شاید میتوانستیم نتیجه را حفظ کنیم. ما روی اشتباهات فردی گل خوردیم و ۲ هفته است اشتباهات بدی را مرتکب میشویم که باید آنها را برطرف کنیم.
حدادیفر درباره اعتراض بازیکنان استقلال نسبت به وقت تلف کردن بازیکنان ذوب آهن عنوان کرد: بازیکنان ما تحت فشار زیادی بودند و گرفتگی عضله بازیکنان در چنین شرایطی طبیعی است. به هر حال بازی مقابل تیم بزرگی مثل استقلال سخت است. ما بازیکنان جوانی داریم و باید روی بهبود وضعیت بدنی بازیکنانمان بیشتر کار کنیم.
سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان گفت: به نظر من باید ۶ امتیاز از این ۲ بازی میگرفتیم. ذوب آهن در شرایطی نیست که بتواند بازیکنانی با قیمت و کیفیت بالایی استخدام کند. ما بازیکنان جوانی داریم که تلاش میکنیم به خودباوری و کیفیت بالایی برسند. امروز هم تلاش خود را کردند و بازی خوبی به نمایش گذاشتند.
حدادیفر درباره اینکه چرا هفتههای نخست لیگ ایران بر خلاف کشورهای صاحب فوتبال کیفیت بالایی ندارد، خاطرنشان کرد: ما نمیتوانیم خودمان را با کشورهای صاحب فوتبال مقایسه کنیم. ما نمیتوانیم خودمان را با آنها مقایسه کنیم. ما در چمن و زیرساختها مشکل داریم و حتی نمیتوانیم بازیکنان را به اردو ببریم. بازیکن باید از صبح تا بعد از ظهر در اردو باشد. اگر فوتبال با کیفیت میخواهیم باید زیرساختها را تامین کنیم. ما حتی از قافله آسیا نیز عقبیم. خیلی نقص داریم و باید زیرساختها را ایجاد کنیم.