موزه استاد فرشچیان که پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان تعطیل شده بود، با حضور آقای عارف بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، علی دارابی قائم مقام وزیر، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمعی از هنرمندان نیز در این مراسم حضور داشتند.

دکتر عارف ضمن بازگشایی این موزه، از بخش‌های مختلف آن نیز بازدید کرد.

موزه استاد فرشچیان در مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد قرار دارد.